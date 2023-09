Okrepljeno sodelovanje med partnerji na Zahodnem Balkanu in agencijo Frontex bo prispevalo k upravljanju nezakonitih migracij in preprečevanju čezmejnega organiziranega kriminala, s čimer bo okrepljena tudi varnost zunanjih meja EU, so ob tem zapisali pri Evropski komisiji.

Novi sporazum bo nadomestil trenutno veljavni dogovor med Albanijo in agencijo Frontex, ki je začel veljati leta 2019 in je bil sklenjen pred začetkom veljavnosti nove uredbe o Evropski agenciji za mejno in obalno stražo.

Slednja Frontexu omogoča delovanje na celotnem ozemlju držav, s katerimi ima sklenjene sporazume, in ne le v regijah, ki mejijo na ozemlje EU.

Podpis sporazuma je potekal ob robu srečanja notranjih ministrov v okviru berlinskega procesa, ki ga je v Tirani gostil albanski notranji minister Taulant Balla. Sporazum bo dokončno stopil v veljavo po tem, ko bo soglasje podal še Evropski parlament in ko bodo zaključeni postopki ratifikacije v albanskem parlamentu.