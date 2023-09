»Če bo kancler Karl Nehammer ponovno neupravičeno uporabil pravico veta, bom moral kot predsednik vlade izpodbijati odločitev Avstrije na Sodišču Evropske unije, da bi zahteval odškodnino,« je dejal Ciolacu v pogovoru za avstrijski časnik Der Standard.

Po njegovih ocenah škoda blokade vstopa v schengen znaša vsaj dva odstotka romunskega bruto domačega proizvoda, poroča bruseljski spletni bilten Politico.

Prav tako je zanikal, da se je povečalo število nezakonitih prehodov. »Država je uvedla skupni mejni nadzor s Srbijo, da bi lahko to vprašanje umaknili z mize,« je dodal.

Notranji ministri EU so decembra lani zavrnili članstvo Romunije in Bolgarije v schengnu, v glavnem zaradi nasprotovanja Avstrije, ki je kot razlog navedla povečanje števila nezakonitih migrantov po t. i. balkanski poti.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem v sredo v svojem letnem govoru o stanju v EU podprla vstop Romunije in Bolgarije v schengensko območje. »Obe državi sta dokazali, da izpolnjujeta potrebne pogoje,« je dejala in pozvala k njunemu vstopu v schengen brez nadaljnjega odlašanja.

Kljub pozivu von der Leyen in grožnjam Romunije pa je avstrijska ministrica Edtstadler danes ponovno izpostavila avstrijske zadržke glede širitve schengna. »Avstrijski veto ni usmerjen proti Romuniji, temveč proti sistemu, ki ne deluje več,« je povedala za avstrijsko tiskovno agencija APA.

»Spoštujemo odnos in razumemo interese naše partnerice Romunije. Hkrati pa si ne moremo zatiskati oči in širiti nedelujočega sistema,« je poudarila in EU pozvala, naj »opravi svojo domačo nalogo in zagotovi delujočo zaščito zunanjih meja EU«. »Le varne zunanje meje omogočajo našo vizijo Evrope brez notranjih meja,« je še dodala.