Se pravi, da mora biti socialna (kar zahteva že ustava) in, enako pomembno, poudarjeno ekološka. Visoko profesionalnost ji narekujejo vsi temeljni dokumenti, to pa med drugim pomeni, da novinarji profesionalci v goste ne vabijo diletantov, bleferjev in skrajnežev, pa tudi ne takih rojev politikov kot doslej. Četrta zahteva je odprtost navzven (krepka dopisniška mreža v tujini) in navznoter – sistematično gojenje novinarsko vodene javne razprave o vseh velikih vprašanjih. Petič in ne nazadnje, absolutna prepoved uravnoteževanja, tega klavrnega novinarskega oportunizma, ki se odpoveduje lastnemu mnenju, vrednotenju in hrbtenici.

Seštevku takih drž lahko rečemo vitalna, odgovorna, družbeno koristna, verodostojna, vplivna … javna tv. Kolektiv na Kolodvorski ima zgodovinsko priložnost za tak prerod. Prvič, doživel je mogočno lekcijo, kam ga je pripeljala in kam ga bo znova privedla stara drža. Drugič, na oblasti je, kakorkoli obračamo, politika, ki se je iz RTV precedenčno umaknila. Tretjič, javna tv ima, ponavljamo, na voljo polno avtonomijo in zanesljiv vir financiranja. Take enkratne priložnosti ne sme zakockati. x Mladina