kot ste preko dopisov prebivalcev ljubljanskih Kosez zagotovo že seznanjeni, je v ponedeljek, 11. 9. 2023, voznik avtomobila na območju, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo (!), zbil devetletnega otroka. Tako se je na žalost zgodilo tisto, na kar smo vas osebno prebivalci Kosez večkrat opozorili (in tudi podali predloge izboljšav). Namreč, da je naše naselje (v katerem so poti od konca parkirišča pred Tržnico Koseze naprej po klasifikaciji poti območje, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo) postalo prostor nebrzdane in nekontrolirane vožnje ter parkiranja avtomobilov oziroma da bo tako stanje prej ali kasneje privedlo do neželenih, hudih posledic.

Večkrat ste povedali, da imate zelo radi svoja otroka in vnuke. Zanima me, kaj bi storili – kot oče in dedek ter tudi kot župan – ko bi koga od vaših bližnjih zbilo osebno vozilo v taki coni. Prepričan sem, da bi šli preverjat, kako je to možno in vložili vse napore v to, da se kaj podobnega ne bi pripetilo komurkoli drugemu.

Na skupnem sestanku ste nam zagotovili delno rešitev težave – postavili ste količke na koncu Levičnikove ulice ter s tem delno omejili divjanje osebnih vozil po naselju in za to sem vam hvaležen. Za dokončno omejitev prometa v naselju pa ste nam povedali, da moramo zbrati za to podpise 75 % lastnikov stanovanj v naselju. Delež zveni zelo visok in zanima me, ali je bilo zbranih 75 % soglasij lastnikov nepremičnin v centru mesta, da ste ga zaprli (mimogrede, cona v Kosezah, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo, je veliko starejša kot v centru, saj ko smo se po Wolfovi čez Prešernov trg še mirno vozili z avtomobili, nam zapeljati v naselje v Kosezah ni padalo na pamet).

Odgovor pristojnih služb MOL, da je problem prometa osebnih vozil v taki coni (!) v Kosezah kompleksen in da ga povečano število intervencij pristojne službe ni rešilo, me ne prepriča, saj ocenjujem, da je bilo slednjih veliko premalo in so trajale prekratko, da bi dosegle kakršenkoli trajnejši učinek. Nenazadnje predstavljajo tovrstne intervencije le začasen in ad hoc ukrep, ki trajnostno ne naslavlja problematike.

Sčasoma se je stanje poslabšalo celo do točke, da so si nekateri vozniki že kar 'rezervirali' prostore pred bloki za svoja vozila, medtem ko si uporabniki pešpoti med OŠ Koseze in Ilirijo več ne upamo slednje varno uporabljati in smo v stalni negotovosti, kdaj in kje lahko naše otroke ali nas preseneti po ozkih poteh med bloki vozeči avto. Tako smo se pešci, številni med njimi ranljivi ostareli in otroci vseh generacij, prisiljeni umikati s peš poti in dajati prostor vožnji avtomobilov (!) na območju, kjer je s prometno signalizacijo označeno, da gre za območje, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo. Tisti, ki voznike opomnijo na to, da vozijo na območju, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo, so velikokrat tarče verbalnih in fizičnih groženj. Zanima me, kako bi bilo in kaj bi se zgodilo, ko bi se mi, pešci, odločili hoditi po pasovih, rezerviranih za vožnjo štirikolesnih vozil, reciva po Celovški cesti. Bi bilo to sprejemljivo? Ne! Bi prišlo takoj do intervencije? Zagotovo.

Spoštovani gospod župan, prepričan sem, da razumete naše stiske ter zaenkrat še civilizirane prošnje. Verjamem, da se lahko strinjava, da predstavlja v začetku pisma omenjeni dogodek grdo (in upam da) zadnje opozorilo ter klic k reševanju problematike, preden ponovno kakega pešca kakšen avto zbije, ga hudo poškoduje ali celo do smrti povozi, in zaradi vožnje in parkiranja v naselju, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo, intervencijska vozila ne dobo mogla pravočasno priti do cilja, saj bodo poti in dovozi do blokov zaparkirani.

Na to pismo si od vas ali pristojnih služb MOL ne želim odgovora, temveč odziv, ki bo problem ustrezno naslovil. Imel sem vas priložnost slišati reči, da ste pripravljeni za to, da bo Ljubljanica ponovno primerna za kopanje, zapluti s čolnom po njej in z mešalcem zadelati vse odtočne cevi za odplake na njenih bregovih. Resnično sem prepričan, da boste tudi za naslovitev naših težav vaša najboljša ekipa (strokovnosti njenemu delu ne oporekam) in vi našli moč, voljo in rešitev.

Do takrat si želim in dajem pobudo, da bi nam uporabnikom (pešcem in kolesarjem, otrokom, starejšim, staršem in družinam) območja, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo v Kosezah (glede na to, da na začetku omenjeni dogodek meče zelo slabo luč na aktivnosti ob prihajajočem Evropskem tednu mobilnosti v Ljubljani), vsaj v tem tednu zagotovili varno rabo nam namenjenih poti, ne da bi po njih vozila osebna vozila.

Na koncu postavljam vprašanje tudi vsem svetnikom v mestnem svetu MOL in svojim sokrajanom: mar se vam ne zdi, da je to, da osebni avto zbije otroka na poti, kjer je promet dovoljen le za dostavo in intervencijo, nesprejemljivo in terja takojšne ukrepanje? Meni ne dogovarjajte, odgovorite sebi.

mag. Marko Lemaić, Ljubljana