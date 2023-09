»Zdaj, po premestitvah, so razmere mirnejše,« je na družbenih omrežjih sporočil direktor Rdečega križa Italije Rosario Valastro. Po podatkih Rdečega križa je v sprejemnem centru na otoku, v katerem je sicer prostora za približno 400 ljudi, še vedno približno 3800 migrantov, potem ko jih je že v četrtek odšlo več tisoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na Lampeduso je medtem prispela delegacija Evropske komisije, so danes za italijansko tiskovno agencija Ansa povedali viri iz Bruslja. Predstavniki komisije naj bi na terenu analizirali razmere in se odločili o nadaljnjih korakih.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije Anitta Hipper je že v četrtek zagotovila, da ima Italija polno politično podporo komisije in poudarila, da EU Italijo podpira tako na operativni kot na finančni ravni. Odločitev Nemčije, da začasno ustavi prostovoljno sprejemanje migrantov iz Italije, pa je komentirala z besedami, da je v teh časih potrebna solidarnost.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je danes v luči močnega migracijskega pritiska ZN pozval k posredovanju. »Ne smemo podcenjevati tega, kar se dogaja v Afriki. Zaprositi moramo za prisotnost ZN, saj razmere v Afriki niso eksplozivne, temveč so že eksplodirale,« je dejal.

»Potrebni so ukrepi za zaustavitev migracijskih tokov. Napredovati moramo pri repatriaciji ljudi, ki nimajo pravice ostati v Evropi. Evropa pa se ne sme pretvarjati, da se nič ne dogaja,« je še dodal.

Lampedusa leži 190 kilometrov od tunizijskega obalnega mesta Sfax in je za migrante že leta ena od glavnih vstopnih točk v Evropo. Oblasti na italijanskem otoku so v sredo razglasile izredne razmere zaradi več tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh s plovili prispeli na otok. Samo v torek je po podatkih Rima na otok prispelo več kot 5000 migrantov.