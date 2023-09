Po navedbah britanskega zunanjega ministrstva so nove sankcije usmerjene proti visokim iranskim odločevalcem, ki so odgovorni za pripravo in izvajanje zakonodaje o obvezni nošnji islamske naglavne rute hidžab, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med sankcioniranimi so med drugim iranski minister za kulturo Esmaili, njegov namestnik Mohamad Hashemi, teheranski župan Zakani in tiskovni predstavnik iranske policije Saed Montazer al Mahdi.

»Leto dni po tragični smrti Mahse Amini v rokah iranske moralne policije izrekam priznanje pogumu iranskih žensk, ki se še naprej borijo za temeljne svoboščine,« je dejal britanski zunanji minister James Cleverly in dodal, da so nove sankcije jasno sporočilo, da bo Velika Britanija še naprej podpirala iranske ženske in opozarjala na represijo, ki jo iranske oblasti izvajajo nad lastnim narodom.

Po navedbah ministrstva so novi ukrepi del usklajenih sankcij Velike Britanije, Kanade, Avstralije in ZDA ob obletnici smrti Amini, ki je po policijskem pridržanju umrla 16. septembra lani. Pred tem jo je moralna policija aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab.

Njena smrt je sprožila val množičnih protestov v Iranu. Ti so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, kmalu pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki.