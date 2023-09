Reševalci v grofiji Staffordshire v osrednji Angliji so se v četrtek odzvali na nujen klic, potem ko sta moškega v bližini Birminghama hudo pogrizla dva psa, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC. Hudo poškodovani moški je danes kljub zdravljenju v bolnišnici umrl.

Policija je v četrtek že aretirala 30-letnega lastnika psov, ki ju ni imel pod nadzorom. Danes so sporočili, da je bil aretiran tudi zaradi suma uboja iz malomarnosti. Dodali so, da sta bila oba psa, udeležena v napadu, najverjetneje pasme ameriški bully tipa XL.

Gre za relativno novo pasmo, ki je bila v ZDA prvič registrirana šele leta 2004, nastala pa je s križanjem ameriških pitbul terierjev in nekaterih drugih pasem, sorodnih pitbullom in buldogom. Ameriški bullyji se nadalje delijo na štiri različice – XL, pocket, standard in classic, ki se razlikujejo predvsem po velikosti.

Aktivistična skupina Bully Watch s sedežem v Londonu, ki se skupaj z več drugimi skupinami zavzema za nadzor nad ameriškimi bullyji, ocenjuje, da je v zadnjih dveh letih zaradi napadov psov te pasme v Veliki Britaniji umrlo 14 ljudi.

Pred četrtkovim napadom je bila prejšnjo soboto žrtev napada psa tudi 11-letna deklica, ki naj bi jo ugriznil in resneje poškodoval mladič, križanec med ameriškim bullyjem tipa XL in staffordshirskim bulterierjem.

Ministrica za notranje zadeve Suella Braverman je že sredi tedna ocenila, da bi bilo pasmo ameriški bully XL morda treba prepovedati. »Ta pasma je smrtno nevarna za našo skupnost, zlasti za otroke. Tako ne moremo nadaljevati,« je dejala in pojasnila, da je že naročila strokovno mnenje glede prepovedi lastništva omenjene pasme.

Po četrtkovem incidentu je danes podobno oceno podal tudi Sunak. »Jasno je, da ne gre za izjeme ali zgolj za peščico slabo izurjenih psov. Gre za vzorec, ki se ne sme nadaljevati,« je med drugim dejal britanski premier.

Dodal je, da bodo v Veliki Britaniji do konca letošnjega leta v skladu z zakonom o nevarnih psih prepovedali pasmo ameriški bully XL, vendar jo morajo pred tem še natančno definirati. Tako bi se ameriški bully XL pridružil pasmam, ki so v Veliki Britaniji že prepovedane – pitbul terier, japonski tosa inu, argentinska doga in brazilska fila.