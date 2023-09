Rutice in kapice

Mladim smo priskutili demokracijo. V torek objavljena mednarodna študija o globalnem stanju demokracije razkriva, da 42 odstotkov anketiranih, starih od 18 do 35 let, podpira vojaško vladavino, 35 odstotkov je prepričanih, da je močan vodja boljši od izvoljenega parlamenta. Pri starejših je razmerje še v prid demokraciji, saj jih zgolj 20 odstotkov meni, da so avtoritarni režimi bolj sposobni doseči to, »kar si državljani želijo«, je poročal The Guardian.