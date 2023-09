Najdražji hoteli na francoski obali ​

Svet turizma in gostinstva pretresa afera iz francoskega letovišča Saint Tropez, kjer so natakarji zahtevali od gostov, da zagotovijo, da bodo na plaži naročili za vsaj 5000 evrov hrane in predvsem pijače, njim pa dali vsaj 1000 evrov napitnine. Francoska južna obala s turističnimi biseri za ta denar, ob morju in soncu, seveda, ponuja marsikaj, vsakovrstne prestižne trgovine, mnoge storitve, vse mogoče športne dejavnosti, pri hrani najboljše sestavine in pri pijače najelitnejše šampanjce, bordojce in burgundce. Cene, ki jih plačujejo azijski bogataši ter milijarderji vsega sveta pa tudi hollywoodski in nogometni zvezdniki, so visoke, je pa tudi ponudba navadno na najvišji ravni, kar bi za slovenske podobno vse dražje hotele in restavracije težko rekli. Kakor koli, spodaj je deset najdražjih hotelov na francoski obali, se pa nismo izogibali Monte Carlu, saj v tistih krajih seveda ni nobenih meja – še posebno če imate v žepu dovolj goriva. Za podlago smo si vzeli spletne lestvice Trivaga, Elite travelerja, Luxury travel experta in Architectural digesta.