Zgodovinska fronta: Ob ustanovitvi ZR Nemčije so se mnogi čutili prevarane

Zmagovalci druge svetovne vojne so poraženo Nemčijo na Potsdamski konferenci avgusta 1945 razdelili na štiri okupacijske cone: ozemlja vzhodno od črte Odra–Nisa so bila pod nadzorom Sovjetske zveze (SZ), jug pod Američani, severozahod pod Britanci in jugozahod pod Francozi. Podobno je bila, čeprav globoko na »sovjetskem« ozemlju, razdeljena tudi prestolnica Berlin. Zavezniške sile so menile, da je le s takšno razdelitvijo mogoče trajno onemogočiti ponovni vzpon nevarnega nemškega militarizma kot največjo grožnjo svetovnemu miru. Toda krepitev moči Sovjetske zveze in s tem širitev komunistične ideologije Zahodu nista dali miru, saj so se nenadoma začutili ogrožene. Tako so se v smislu vzpostavitve nekakšnega branika med SZ in njimi po leta 1948 začeti hladni vojni odločili svoja nadzorna območja združiti v enotno državo, Zvezno republiko Nemčijo (ZRN) ali skrajšano Zahodno Nemčijo. Novo državo, sestavljeno iz enajstih zveznih dežel, so razglasili 7. septembra istega leta, dejansko pa je začela delovati 12. septembra, ko je parlament imenoval predsednike države, zgornjega in spodnjega doma parlamenta ter predsednika vlade (kanclerja). To je postal 73-letni Konrad Adenauer iz Krščanskodemokratske unije (CDU). Američani so iz omenjenega strahu pred Sovjeti tudi predlagali umik sklepa o prepovedi nemškega oboroževanja in gradnje vojne industrije, čemur so sicer civilna mirovna gibanja v sami Nemčiji nasprotovala, podprli pa ga Francozi. Ameriški Marshallov načrt je z izdatno finančno pomočjo Zahodni Nemčiji pomagal, da se je tudi v gospodarskem smislu (tako imenovani gospodarski čudež) kmalu postavila na noge.