Vlak proti kolesu: Sladkoba v porazu

»Ej, Boštjan, en dan bom šla s kolesom in vlakom v službo,« sem v začetku poletja svojemu partnerju, sicer zagrizenemu kolesarju, razkrila svoje načrte. Če me spomin ne vara, je bilo malo za tem, ko sem kupila novo gravel kolo (neke vrste specialko, s katero se lahko voziš tudi po makadamu). S kolesom na vlak in v službo - za mnoge verjetno vsakodnevna praksa, a iti s Pohorja v službo s kolesom in vlakom v Ljubljano, je nekoliko drugačna zgodba, žal predvsem takšna, ki zahteva čas. Veliko časa, če smo iskreni.