#intervju Paul Nurse: Med nami in kvasovkami je več kot milijarda let razvoja. A vendar smo v sorodu.

Sir Paul Nurse, britanski genetik in celični biolog, je leta 2001 prejel Nobelovo nagrado za odkritje, kako ciklini in od ciklina odvisne kinaze regulirajo celični cikel. Svoje raziskave, ki so se začele že v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je osredotočil okrog vprašanja, kateri mehanizem v celicah omogoča, uravnava oziroma zavira celično rast in delitev. Odkritja Paula Nursa in njegovih sodelavcev so bila posebno pomembna za razumevanje rakavih obolenj. Pozneje so na tej podlagi nastala zdravila, ki so, med drugim, v uporabi pri zdravljenju raka dojk.