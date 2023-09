O mrtvih vse najlepše

Sašo Hribar je bil res dezerter. Mi je povedal Štimbi, njemu pa najbrž Lojze. In Štimbi ve, ker je delal pri filmu. In to slovenskem! Dezerter je bil ta Hribar, ja, ker je šel takrat, ko je bilo najtežje. Ko je šla armija in smo ostali sami z našimi komunisti. Pa ko je šel Urbanija in je tudi največjim bebcem postalo jasno, da nam ni pomoči. Da gre na Televiziji Slovenija vse lahko samo še navzdol. Vmes se je pa ta Hribar iz ljudi norca delal in bil za to še plačan.