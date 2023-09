Dan neodvisnosti

Najprej so v Stupniku, korak od prvih zagrebških hiš, opazili pravega pravcatega velikega medveda, zatem pa so pred nekaj dnevi prestrašeni Zagrebčani zagledali še – divjo svinjo. Potem ko so vepre v zadnjih letih večkrat videli v urbanih naseljih na jugu, je neki vesel in velik samec prilomastil vse do Zagreba in se v naselju Prečko sproščeno pogostil s smetmi iz kontejnerja. Nato so naslednji dan divje svinje videli v Henzlovi ulici, celo družino veprov so posneli v parku Maksimir, precej večjo čredo pa tudi na igrišču zagrebške Osnovne šole Borovje, le uro pred začetkom pouka! Divje svinje so, skratka, navalile na Zagreb.