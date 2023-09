Volilni program predsednice komisije

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je s svojim letošnjim govorom o stanju v Evropski uniji navdušila in razočarala. Kakor koga. V integraciji s 450 milijoni prebivalcev, ki se spogleduje s širitvijo na več kot 500 milijonov, ni niti najmanjše možnosti, da bi s svojo oceno stanja zadela iste nevralgične točke bogatih in revnih, severnjakov in južnjakov, konservativcev in liberalcev.