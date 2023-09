Poslovnež, ki ima lastno spletno trgovino, je namreč v zadnjih letih prepotoval več kot 30 držav, zdaj pa išče nekoga, ki bi mu pomagal pri administraciji. »Potujem brez prestanka, srečujem se s strankami in jim pomagam pri rasti njihovega posla. Naporno je, vsega je skorajda preveč, zato zdaj iščem pravo osebo, ki bi bila moja desna roka in bi mi pomagala na potovanjih,« je dejal Matthew Lepre.​ Lepre od nekdaj rad pomaga ljudem v težavah in najbolj uživa, ko lahko komu uresniči sanje. Sam je odraščal v zahodnem predmestju Sydneyja in se je moral zanašati na obroke Vojske odrešitve, ker si njegova mati samohranilka ni mogla privoščiti hrane. Tako je že leta 2020 objavil javni natečaj za položaj virtualnega osebnega asistenta v Avstraliji, ki prejema mesečno plačo 4500 dolarjev in dela v celoti od doma. Užalostilo ga je namreč dejstvo, da je od izbruha pandemije koronavirusa delo izgubilo milijon Avstralcev, pa je želel pomagati na tak način. Pravi, da kandidati za položaj potovalnega asistenta ne potrebujejo izkušenj, da pa morajo biti natančni. Na razpis za nekoga, ki bo urejal vse potrebno za poslovna potovanja milijonarja in z njim tudi potoval ter za to prejemal plačo 3000 dolarjev na mesec, se je javilo že 70.000 kandidatk in kandidatov.