Muhamed je učitelj že več kot dve desetletji. A položaj v srbskem osnovnem šolstvu ni prav rožnat, pogoji so marsikje dokaj slabi. Najprej so se mu zasmilili malčki, ker so morali vsak dan nositi na hrbtih veliko pretežke torbe. Pravzaprav se je s tem vse skupaj začelo. S someščanom Jasminom Debejićem, poslovnežem, sta skovala načrt, kako učilnico opremiti z omaricami, v katerih bi lahko imeli mali šolarji spravljene knjige in zvezke. Kmalu so se v akcijo začeli vključevati tudi drugi someščani, pa njegovi nekdanji sošolci in prijatelji, in ko so se začele poletne šolske počitnice, so zavihali rokave in se lotili dela. V rekordnem času so na šoli zamenjali celotno odsluženo stavbno pohištvo in namestili nova vrata namesto prejšnjih prastarih. Potem so se lotili omar, in čeprav so predračuni kazali, da so potrebne ogromne vsote denarja, Muhamed Dreković ni obupal. »Vsi pravijo, da je šola stvar občine, ministrstva in države. Ja, ampak če od tam ne pride nič, je pač treba nekaj narediti, saj nisem pristaš čakanja,« je povedal. Ko so prišli na začetku šolskega leta učenci zopet v šolo, so bili prijetno presenečeni, še najbolj pa drugošolčki, ko so videli, kakšna je letos njihova učilnica. In rezultat? Otroci vsak dan komaj čakajo, da pridejo v šolo.