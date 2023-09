Vpisala se je na tečaj v turškem mestu Edirne. Pravzaprav je bila nekoliko žalostna, ker se ni mogla vpisati v osnovno šolo, ampak je morala obiskovati tečaj v centru za javno izobraževanje. Kot otrok namreč ni mogla v šolo, saj so bili zelo revni in niso imeli niti toliko denarja, da bi končala osnovno šolanje. »Če bi znala brati in pisati prej, bi brala knjige, veliko knjig, lahko bi brala časopise,« je povedala Sevim Tara, ko je končala osnovni tečaj, na katerem ji je veliko pomagala učiteljica Aysun Celmez, pri kateri se je naučila brati in pisati v zgolj treh mesecih. In zdaj? Zdaj doma z vnukinjo, ki hodi v osnovno šolo, bereta knjige, o čemer je sanjala vse življenje, vpisala pa se je tudi v srednjo šolo. Želi nadaljevati šolanje, saj je toliko stvari, ki bi jih rada spoznala, se o njih učila. »Najprej želim končati srednjo šolo, potem pa še fakulteto. Ja, želim študirati na fakulteti, saj za izobraževanje ni nikoli prepozno,« je odločna Sevim Tara.