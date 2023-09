Kot so danes sporočili s celjske policije, so pri osumljencu opravili 11 hišnih preiskav v več objektih. V montažnem prostoru, zgrajenem znotraj večjega poslovnega objekta, so kriminalisti našli več kot 50 kilogramov različnih prepovedanih drog.

Pri ogledu kraja kaznivega dejanja so ugotovili, da je bil 42-letni moški umorjen s strelnim orožjem, storilec pa je s kraja dejanja pobegnil.

Pri hišni preiskavi, kjer so zasegli drogo, je policija zalotila 44-letnega državljana Srbije, z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Slednjemu so odvzeli prostost zaradi suma, da je skupaj s 44-letnim slovenskim državljanom vpleten v kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in preiskavo kaznivega dejanja je policija ugotovila, da je poleg omenjenih dveh moških, kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami osumljen tudi za zdaj še neznani storilec.

Tako 44-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora in izsiljevanja, kot tudi 44-letnega srbskega državljana, osumljenega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je obema najprej odredil sodno pridržanje in nato pripor.

Intenzivna preiskava kaznivega dejanja umora, kakor tudi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami še vedno poteka, v smislu ugotavljanja drugih oseb, ki bi lahko bile vpletene v omenjeni kaznivi dejanji.