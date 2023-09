Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se je tako končala večletna preiskava, v kateri so pristojni odkrili, da je tehnološki velikan brez vednosti uporabnikov shranjeval, zbiral in uporabljal njihove lokacijske podatke v namene oglaševanje in ustvarjanja profilov potrošnikov.

Kot je pojasnil kalifornijski državni tožilec Rob Bonta, je Google uporabnikom obljubljal, da jim, če bodo to označili v nastavitvah, ne bo sledil, vendar se tega ni držal.

Google se je po navedbah dpa lani za poravnave zaradi enakih razlogov pogodil s 40 državami, kar ga je skupaj stalo 391,5 milijona dolarjev.

Po novem bo Google primoran uporabnike jasno obvestiti o uporabi zgodovine njihove lokacije.

Lokacijsko oglaševanje je podjetju prineslo zajeten del prihodkov, saj oglaševalci želijo dostopati do uporabnikov na podlagi njihove lokacije. Google lokacijske podatke uporablja za ustvarjanje profilov svojih uporabnikov, s čimer ugotavlja, kateri oglasi so za koga najprimernejši.