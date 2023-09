Arm je med letoma 1998 in 2016 že kotiral v Londonu in na Nasdaqu, dokler ga ni za 32 milijard kupila SoftBank. Leta 2020 ga je skušala prodati Nvidii za 40 milijard dolarjev, vendar je posel padel v vodo. Ob tokratni prvi javni prodaji so poleg preostalih investitorjev delnice kupili še Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics in Taiwan Semiconductor Manufacturing. Pri tem gre za Armove največje stranke.

Armovo tehnologijo lahko najdemo v 94 odstotkih mobilnih telefonov in v 50 odstotkih računalnikov ter v 11 odstotkih avtomobilov. Do leta 2027 bi radi te deleže povečali na 96 odstotkov v mobilni telefoniji, na 66 v računalniški industriji in na 27 odstotkov pri avtomobilih. Podjetje vidi svoje priložnosti v razvoju tehnologije čipov za delo v oblakih, pri umetni inteligenci in pri elektrifikaciji avtomobilov. Ker gre za podjetje, ki služi z intelektualno lastnino, namenja za raziskave in razvoj kar 42 odstotkov svojih prihodkov. Ta delež znaša pri Nvidii 24 in pri Intelu 31 odstotkov.