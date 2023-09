Parlament je z resolucijo, ki jo je podprl z 234 glasovi proti 175, članice EU pozval k uvedbi zakonskih sprememb, v skladu s katerimi bi bilo »zahtevati ali sprejeti spolne usluge od osebe v zameno za plačilo, obljubo plačila, zagotovitev ali obljubo koristi« odslej kaznivo.

Predlog je sprožil burno razpravo, pri čemer so bile glavne politične skupine tako na desni kot na levi glede tega vprašanja razdeljene, poslanci pa so glasovali po svoji volji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Resolucija sicer za države članice ni zavezujoča.

V nekaterih članicah EU, kot sta denimo Hrvaška in Litva, je prostitucija že prepovedana in tudi kazniva. V drugih, kot so Nemčija, Avstrija in Nizozemska, je legalna in regulirana. Nekatere države pa denimo kaznujejo zgolj stranke, ne pa tudi spolnih delavk.

Slednje je tudi pot, ki jo je zagovarjala nemška evroposlanka Maria Noichl (S&D), ki je vložila predlog resolucije. Ocenila je, da bi kaznovanje tistih, ki prejemajo spolne usluge in zanje plačujejo, privedlo do pozitivnih rezultatov.

Drugi poslanci, denimo nizozemska evroposlanka Sophie in 't Veld (Renew), pa so izrazili dvome. »Ta predlog je vodila ideologija, ni pa upošteval dokazov in tudi ne bo pripomogel k zaščiti pravic in varnosti spolnih delavk,« je zapisala na družbenih omrežjih.

Tudi združenje 13 organizacij za človekove pravice, med katerimi sta Amnesty International in Human Rights Watch, je izrazilo nasprotovanje predlogu. Sporočili so, da tovrstna kriminalizacija ne ščiti pravic žensk in drugih oseb, ki se iz različnih razlogov ukvarjajo s spolnim delom.

Pozvali so tudi k spoštovanju človekovih pravic spolnih delavk in delavcev ter k njihovemu vključevanju v odločanje o industriji, v kateri delajo, pri čemer opozarjajo, da bi kaznovanje strank privedlo zgolj do tega, da bodo zlorabe ostale neopažene.