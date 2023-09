Takoj, ko bo klub imel podrobnejše informacije, bo ustrezno ukrepal, so še zapisali v izjavi. Imen vpletenih igralcev niso razkrili. Gre sicer za igralca druge in tri igralce tretje ekipe tega španskega nogometnega prvoligaša, so poročale tiskovne agencije, med njimi francoska AFP, nemška dpa in španska EFE. Prva je o tem dogodku poročala španska novičarska spletna stran El Confidencial.

Tri igralce, igralca ekipe Real Madrid Castilla in dva igralca ekipe C Reala Madrida, so pridržali, potem ko je mati mladoletne najstnice 6. septembra odšla na policijo in prijavila, da je eden od trojice posnel videoposnetek seksa z mladoletnico in ga poslal drugim. Pri policiji so v četrtek zvečer potrdili aretacije. Še en igralec ekipe C Real Madrida pa je v preiskavi.

Tiskovni predstavnik civilne straže, španske policije na Gran Canarii, je potrdil, da je »mati v spremstvu svoje hčerke, mlajše od 16 let, prijavila policiji v Santa Maria de Guia v provinci Las Palmas na Gran Canarii, da naj bi obstajalo nekaj posnetkov prostovoljnega spolnega odnosa njene hčerke, odnosov, ki so bili posneti brez njene privolitve in za katere zdaj ve, da krožijo.«

»Dogodki, ki so se zgodili v mestu Mogan, segajo v sredino junija,« so potrdili pri policiji.

Policija je v okviru preiskave zasegla mobilne telefone nogometašev, osumljence po so po zaslišanju začasno izpustili na prostost, je sporočila policija.

V Španiji je kazniva distribucija slik ali videoposnetkov, ki kršijo zasebnost, zagrožena kazen za takšno dejanje je do enega leta zapora. V Španiji sodišča pogosto pogojno odložijo zaporne kazni, krajše od dveh let, če obtoženec nima predhodne kazenske evidence. Oteževalna okoliščina je, če gre za mladoletno osebo.

Gre sicer za igralce, stare med 21 in 22 let. Nogometni klub Real Madrid Castilla je rezervna ekipa Real Madrida. Trenutno ga vodi legenda kluba Raul.