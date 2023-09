Slovenski in poljski odbojkarji so se v Rimu že tretjič zaporedoma na evropskih prvenstvih srečali v polfinalu. Obakrat je bila boljša slovenska reprezentanca, ki je Poljake premagala tudi leta 2015, ko je prvič osvojila srebrno kolajno, in nato še dve leti pozneje v repasažu za uvrstitev v četrtfinale. Za nameček so slovenski odbojkarji slavili tudi na zadnjem turnirju pred prvenstvom stare celine, na Wagnerjevem memorialu so bili boljši s 3:2, zato pa so Poljaki dobili obračun v ligi narodov, ki so jo na zaključnem turnirju v Gdansku po zmagi nad ZDA tudi osvojili.

»Kaj se je zgodilo v zadnjih letih, bo nepomembno. Slovenija je preprosto dobra ekipa, zato včasih z njo izgubimo, včasih ne. Podobno je z Brazilijo, ZDA, Italijo ali drugimi ekipami tega razreda. To je normalno,« se na velikokrat omenjano prekletstvo poljskih porazov proti Sloveniji pred tekmo ni oziral Alexander Sliwka, odlični poljski sprejemalec. Podobno so razmišljali v slovenskem taboru. »Naše razmišljanje je preprosto, kako se čim bolje pripraviti na tekmece in kako prikazati svojo najboljšo igro. S Poljaki smo odigrali že veliko tekem, vendar so zdaj vse že zgodovina,« pa je opozarjal slovenski kapetan Tine Urnaut.

Prva dva niza odločale lastne napake

Čeprav imajo Poljaki večji izbor kakovostnih igralcev, Grbić z začetno postavo ni presenetil, na drugi strani je Gheorghe Cretu začel z igralci, s katerimi je začenjal že na vseh dozdajšnjih tekmah na turnirju. V izenačenem uvodnem nizu so prvi do dveh točk prednosti (8:6) prišli poljski odbojkarji, v napadu je bil uspešen Lukasz Kaczmarek, ki ga je sicer odkril Cretu, ko je bil trener v Lubinu, in ga je z mesta sprejemalca preselil na mesto korektorja. Že na osmi točki je izid izenačil Jan Kozamernik, z dvema točkama prednosti pa so poljski odbojkarji vodili še pri izidu 14:12 in 18:16. Vendar vse to ni zmedlo slovenskih odbojkarjev, ki so ostali mirni, in v končnici so po eni številnih poljskih napak v prvem nizu povedli z 22:21. Vodstva niso več izpustili iz rok, do prvega osvojenega niza pa so prišli po dveh od dvanajstih lastnih napak poljskih odbojkarjev. Od tega osem na začetnem udarcu.

Toda v drugem nizu se je situacija glede lastnih napak popolnoma obrnila. Tokrat v slovensko škodo, čeprav je bil začetek zanje zelo obetaven, saj so na začetni udarec Klemna Čebulja povedli s 6:2. Grbić je posegel po polminutnem odmoru, ki se mu je obrestoval, kajti s štirimi zaporednimi točkami so Poljaki ulovili Slovence, z blokom 207 cm visokega Norberta Huberja pa so prvič povedli z 9:8. Tudi v nadaljevanju so bili bolj zbrani, v veliki meri po zaslugi slovenske ekipe, ki je do konca niza naredila kar trinajst lastnih napak, v prvem nizu le štiri. Na drugi strani mreže so Poljaki, ki so po asu Wilfreda Leona vodili že s 17:12, lastne napake prepolovili. Pred vstopom v končnico niza so slovenski odbojkarji svoj zaostanek sicer znižali na dve točki (18:20), na začetnem udarcu je bil Jan Kozamernik, to pa je bilo z njihove strani tudi vse, kajti za popolni preobrat bi morali biti bolj učinkoviti v napadu. Predvsem pa narediti manj lastnih napak.

Poškodba Gregorja Ropreta dokončno odločila

Do dvanajste točke sta se ekipi v tretjem nizu menjavali v vodstvu, nato pa si je ob točki Sliwke ob doskoku gleženj poškodoval Gregor Ropret, ki so ga odnesli z igrišča. Namesto njega je vlogo podajalca prevzel manj izkušeni Uroš Planinšič, za katerega je bil to prvi polfinale v njegovi karieri. Odsotnost Ropreta so Poljaki hitro izkoristili in z novo točko Leona pobegnili za štiri točke (17:13). Nekaj upanja za preobrat se je pojavilo po polminutnem odmoru Cretuja in asu Urnauta, ko so slovenski odbojkarji svoj zaostanek prepolovili (15:17), to pa je bilo tudi vse, kar jim je v tem nizu uspelo. Končal ga je Sliwka.

Tudi v četrtem nizu igra slovenske reprezentance ni stekla po njihovih željah, čeprav so bili prvi, ki so po asu Roka Možiča prišli do dveh točk prednosti (5:3). V njihovi igri je bilo premalo potrpežljivosti, ki je bila do zdaj njihov zaščitni znak, premalo so bili zbrani tudi v napadu in pri sprejemu, tako da so po seriji začetnih udarcev Leona Poljaki dosegli šest zaporednih točk za vodstvo s 17:11. Šele Alen Pajenk je zaustavil poljski nalet, a je bilo že prepozno. Trenutno prva reprezentanca na svetovni lestvici, Slovenija je na osmem mestu, visoke prednosti ni zapravila. Slovenci so se jim pred vstopom v končnico niza z asom Urnauta približali na dve točki zaostanka (20:22), kar pa ni zaustavilo Poljske, ki se je po letu 2009 prvič uvrstila v finale. Pred štirinajstimi leti so v Turčiji v finalu premagali Francoze.

»Zagotovo nas je poškodba Ropreta vrgla iz ritma, kajti česa podobnega nismo pričakovali, čeprav si Planinšič zasluži vse pohvale. Na žalost se je to zgodilo v najbolj neugodnem trenutku, vendar so Poljaki razliko naredili predvsem na servisu in v bloku. Vso tekmo so bili tudi bolj agresivni. Nismo ustavili Leona, ki je odlično oddelal svoje, in ni kaj, Poljaki so prišli do zaslužene zmage. Pred nami je zdaj tekma za tretje mesto, vendar bomo o njej začeli razmišljati šele po prespani noči. Morali se bomo dobro pripraviti na nasprotnika, da se ne bi ponovila zgodba s svetovnega prvenstva,« je poraz svoje ekipe komentiral Klemen Čebulj, z Možičem najučinkovitejši igralec slovenske reprezentance.

»Vse štiri ekipe, ki so se uvrstile v polfinale, lahko premagajo druga drugo, zato smo tudi bili nekoliko nervozni v prvem nizu, ko smo naredili preveč napak in Sloveniji tudi na tak način pomagali do zmage. V nadaljevanju smo začeli igrati veliko bolje, zagotovo pa nam je pomagala poškodba Ropreta, saj nam je bilo potem lažje igrati proti njihovemu drugemu podajalcu, kar pa ne zmanjšuje naše zmage,« pa je zmago poljske ekipe komentiral selektor Nikola Grbić.

Slovenija – Poljska 1:3 (23, -21, -20, -21) Dvorana Palazzetto delo Sport, gledalcev 9269, sodnika: Porvažnik (Slovaška), Vagni (Italija). Slovenija: Pajenk 7 (2 bloka), Planinšič 1 (1 blok), Kozamernik 7 (1 blok), Toman (L), Bračko, Štalekar, Koncilja, Kovačič (L), Štern, Ropret, Urnaut 10 (2 asa), Čebulj 15 (2 asa), Možič 15 (1 as, 3 bloki), Mujanović, selektor: Cretu. Poljska: Popiwczak (L), Kaczmarek 14 (1 blok), Kurek, Klos, Leon 25 (2 asa, 3 bloki), Bednorz, Sliwka 10 (2 bloka), Lomacz, Kochanowski 6, Semeniuk, Zatorski (L), Janusz, Fornal, Huber 10 (3 bloki), selektor: Grbić.