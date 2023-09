Po sledeh predhodnikov na novo pot

35. Grafični bienale Ljubljana, ki se bo danes od 16. ure naprej odpiral na različnih prizoriščih, je letos zastavljen zelo široko, tako glede različnih lokacij in njihovih otvoritev čez vikend kot spremljevalnega programa, ki prinaša glasbene nastope, performanse, filmske projekcije, izobraževalne in diskurzivne vsebine. Celo novinarji naj bi si včeraj za predoglede vzeli ves dan, četudi so bila razstavišča še v delu.