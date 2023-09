Ko je Slovenijo avgusta prizadela naravna katastrofa s poplavami, se je med prvimi odzvala Evropska nogometna zveza (Uefa) s 300.000 evri pomoči, še 20.000 evrov pa je dodala Nogometna zveza Slovenije (NZS). A predsednik Uefe Aleksander Čeferin se pri tem ni ustavil, ampak se je odločil, da bo s pomočjo nekdanjih nogometnih zvezdnikov zbiral sredstva za pomoč prizadetim. Tako bo danes ob 20. uri na razprodanem stadionu Stožice v Ljubljani pravi dobrodelni nogometni spektakel s številnimi nekdanjimi svetovnimi zvezdniki, ki so osvajali naslove svetovnih in evropskih prvakov ter prestižno ligo prvakov.

Trenerja bosta Matjaž Kek in Fabio Capello

V Ljubljani bodo drevi zaigrali nekdanji mednarodni asi Gianluigi Buffon, David James, Oliver Bierhoff, Nemanja Vidić, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Mikael Silvestre, Aljoša Asanović, Mario Mandžukić, Vladimir Šmicer, Miroslav Klose, Clarence Seedorf, Robert Pires, Dimitar Berbatov, Hamit Altintop, Levan Kobiašvili, Vedran Čorluka, Dejan Savićević, Davor Šuker, Zvonimir Boban ... Poleg svetovnih zvezdnikov bodo nastopili tudi nekdanji slovenski nogometaši Boštjan Cesar, Mišo Brečko, Milivoje Novaković, Miran Pavlin, Branko Ilić, Robert Koren, Aleksander Radosavljević, Bojan Jokić in Marcos Tavares. Kapetan modrega moštva bo Paolo Maldini, rdečega Luis Figo, ekipi bosta s klopi vodila Matjaž Kek (modra) in Fabio Capello (rdeča), glavni sodnik bo Italijan Roberto Rosetti.

V Stožice pa ne bodo prišli le nekdanji nogometni asi, ampak tudi nogometni delavci, funkcionarji, predsedniki tujih klubov in nogometnih zvez ter poslovneži, ki bodo prav tako prispevali sredstva za žrtve poplav. Stadion bo pokal po šivih, saj bo na njem 16.000 gledalcev. Vstopnice, ki so bile po 20 evrov, so bile razprodane v dnevu in pol, prav tako VIP-vstopnice po 100 in 500 evrov. Vsak obiskovalec, tudi povabljeni, je namreč moral kupiti vstopnico, Čeferin jih je kar deset. V Sloveniji vstopnice za nogometno tekmo še nikoli niso pošle tako hitro.

Pester spremljevalni program

Pred stadionom bo od 17. ure naprej navijaška cona, kjer bo obilo animacij, poskrbljeno pa bo tudi za hrano in pijačo. Vrata stadiona bodo odprli ob 18.30, uradni program se bo začel ob 20. uri, tekma, ki bo trajala dvakrat po 30 minut, pa ob 20.30. Med polčasom tekme bodo za pester program poskrbeli glasbeni gostje Bojan Cvjetićanin (Joker Out), Hamo in Peter Dekleva, Zoran Predin in skupina King Foo. Obiskovalcem priporočajo uporabo javnega mestnega prevoza, ki je za imetnike vstopnic brezplačen, saj bo garažna hiša stadiona odprta le za akreditirane osebe in goste. V Sloveniji bo tekmo neposredno prenašala televizijska postaja Pop TV, spremljali pa jo bodo lahko tudi v 27 državah v Evropi, Aziji, severni Afriki, Ameriki in Avstraliji.