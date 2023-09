Ljubljanski hokejisti tretjo zaporedno sezono v ligi ICEHL začenjajo pred domačimi navijači. Njihova želja je, da bi bila dvorana Tivoli čim bolj polna, sami pa obljubljajo, da bodo na ledu dali vse od sebe. V pripravljalnem obdobju so odigrali osem tekem, od tega so trikrat izgubili, tudi na zadnji tekmi na Bledu proti celovškemu KAC, in petkrat zmagali. Med drugimi so premagali dve ekipi iz lige ICEHL, Beljak in Gradec. Zelo dobro so igrali tudi na turnirju na Češkem, kjer so v Zvolnu po porazu z domačini premagali GKS Tichy in Frydek Mistek.

»Vzdušje v ekipi je odlično, vendar so bile to samo pripravljalne tekme. Imamo dobro mešanico mlajših in starejših igralcev, veseli me, da so se tudi tujci zelo dobo vključili, tako da smo kot velika družina. Zavedamo se, da bodo prišli tudi težki trenutki, upam, da jih bo čim manj, in takrat bomo še bolj potrebovali pomoč s tribun. Lepo je igrati, če so tribune Tivolija polne, sam sem to pred leti že doživel. Zato navijače pozivam, naj nas pridejo podpret; lahko obljubim, da bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe,« je ob začetku sezone dejal Žiga Pavlin, povratnik v zeleno-belem dresu, ki je kapetanski trak prevzel od soimenjaka Panceta.

V lanski sezoni so Ljubljančani ostali brez končnice, že pred koncem sezone pa so se po osvojenem državnem naslovu razšli s trenerjem Mitjo Šivicem. Njegovo mesto je prevzel Finec Upi Kaarhula, ki je skupaj z direktorjem kluba Anžetom Ulčarjem tudi sestavil letošnjo ekipo. »Najpomembnejše je vzdušje v ekipi in temu primerno smo sestavili ekipo. Za dober rezultat je pomembno, kako se igralci vklopijo, kako se razumejo med sabo na ledu in zunaj njega, kajti le če smo vsi kot eno, se lahko vsi dobro počutimo. Na pripravljalnih tekmah je bila naša igra že prepoznavna. Radi bi po tej poti nadaljevali in postajali vse boljši. Za zdaj še ni nervoze, bolj pričakovanje pred prvo tekmo, tekmecev pa nismo posebej preučevali, kajti pomembno bo, kako bomo igrali mi,« je Pavlina dopolnil Upi Kaarhula.

»Sestavili smo ekipo, da je značajsko dobra. Imamo ekipo borcev, ki bo imela na vsaki tekmi možnost zmagati. Želja je, da se uvrstimo v četrtfinale končnice,« je bil v svojih napovedih kratek Miha Butara, predsednik ljubljanskega hokejskega kluba, ki je novo sezono začel z 1,5 milijona evrov proračuna.

V sezoni 2023/24 bo v ligi ICHEL igralo 13 ekip. Največ, osem, je avstrijskih (Vorarlberg, Innsbruck, Gradec, Linz, Dunaj, Beljak in KAC), tri so italijanske (Bolzano, Pustertal, Asiago), ob Olimpiji pa je v njej še madžarski Fehervar. Naslov iz lanske sezone bo branil Salzburg. Igralni dnevi bodo torek, petek in nedelja, finale končnice pa bodo začeli 5. aprila prihodnje leto.