Ali je Kajo Juvan nekaj ur po 15. uri v Tivoliju v osmini finala teniškega turnirja WTA 125 rešil dež ali ne, bo jasno šele danes. Ljubljančanka je namreč proti Romunki Miriam Bianci Bulguru zaostajala s 4:6 in 0:1, tekmica pa je imela žogico za vodstvo z 2:0, ko je v Tivoliju nastala močna nevihta, ki je trajala dobro uro. Zanimivo je, da le nekaj sto metrov stran, na Viču, ni padla niti kaplja dežja. Kazalo je, da je bitka z vremenom izgubljena, a so organizatorji čudežno v eni uri pripravili teren do te mere, da bi Slovenka in Romunka lahko dvoboj nadaljevali. Nekaj minut pred 18. uro je spet začelo deževati, tako da je bil dvoboj prestavljen na danes. Pred tem se je Zidanškova brez težav uvrstila v četrtfinale.

Tamara Zidanšek do reprezentančne kolegice Pie Lovrič ni imela milosti. Konjičanka Domžalčanki ni prepustila niti igre in se je po zgolj 66 minutah uvrstila v četrtfinale. Lovričeva bi si glede na prikazan tenis zaslužila kakšno igro, a je bila Zidanškova neomajna. »Tako je prav, zato treniramo,« je bil kratek in jedrnat trener Blaž Kavčič. V petih igrah od dvanajstih je imela Pia Lovrič najmanj eno priložnost za igro, v prvih dveh igrah dvoboja celo dvakrat po dve, v dveh nizih pa je osvojila kar 30 točk, sicer natanko dvakrat manj od tekmice. Ni bilo dovolj, da bi po prvi zmagi na turnirjih WTA osvojila igro, kljub temu pa bo lahko s prikazanim v Ljubljani zadovoljna, saj bo prihodnji teden znova izboljšala svojo najvišjo uvrstitev na svetovni lestvici. Dvoboj s Tamaro Zidanšek si je ogledalo veliko nekdanjih vrhunskih športnikov. Izpostavimo najzvestejšega navijača v Tivoliju hokejista Tomaža Vnuka, nogometaša Ermina Šiljaka, košarkarja Iva Daneua in legendo slovenskega tenisa Mimo Jaušovec, ki je v Ljubljano pripotovala iz ZDA, kjer si je v New Yorku ogledala OP ZDA ter se navduševala nad igro in napredkom zmagovalke Coco Gauff. Po turnirju v Ljubljani bo do konca leta odpotovala v Kalifornijo, kjer ima nekaj obveznosti, večinoma pa bo bivala pri sinu.

»Na igrišču sem uživala in to je najlepši občutek. Res je, da rezultat ne kaže povsem realnega stanja, a takšen je naš šport. Številne točke so bile dolge in kvalitetne, večina pa se jih je končala v mojo korist. Dvoboj proti reprezentančni prijateljici je nekoliko drugačen kot običajen, saj se s Pio dobro poznava tudi zunaj igrišča. Piin način igre mi sicer ustreza, poleg tega sem v formi,« je po uvrstitvi v četrtfinale povedala Tamara Zidanšek, ki se bo danes pomerila z 19-letno Rusinjo Eriko Andrejevo, starejšo sestro Mire Andrejeve, pri 16 letih najobetavnejše teniške igralke na svetu. »Seveda si želim igrati na Trgu republike. Vem, da se je veliko ljudi trudilo, da bi omogočili tenis v središču Ljubljane, a stvari žal ne funkcionirajo. Igrišče je res lepo, a treba je misliti na naše gležnje,« je odgovorila Konjičanka in na koncu nekaj besed namenila svojemu novemu trenerju Blažu Kavčiču. »Našla sva način treninga, ki mi ustreza. Uživam kot v mladih letih, ko še nisem bila uveljavljena v mednarodni konkurenci. Treniram malce manj, a kvalitetnejše. Treningi temeljijo na mojem najmočnejšem orožju forhendu. Rada treniram in sem disciplinirana. Če izpolnim vse načrte, grem rada tudi na igrišče.«

Tivoli v številkah Ženske posamezno, 2. krog: Bejlek (Češ) – E. Andrejeva (Rus) 6:4, 6:4, Zidanšek – Lovrič (obe Slo) 6:0, 6:0, Jani – Galfi (obe Mad) 1:6, 6:7 (3), Juvan (Slo) – Bulgaru (Rom) 4:6, 0:1 – prekinjeno zaradi dežja. Današnji spored četrtfinalov v Tivoliju, igrišče številka 1: Juvan – Bulgaru (ob 11. uri), sledi Zidanšek (Slo) – Andrejeva (Rus), sledi Bassols (Špa) – Čirić Bagarić (Hrv), Galfi (Mad) – zmagovalka Juvan – Bulgaru (ne pred 16. uro), igrišče številka 3: Kawa (Pol) – Sonmez (Tur) – ne pred 12. uro.

*** Dvoboj Tamare Zidanšek si je ogledalo veliko nekdanjih vrhunskih športnikov. Izpostavimo najzvestejšega navijača v Tivoliju hokejista Tomaža Vnuka, nogometaša Ermina Šiljaka, košarkarja Iva Daneua in legendo slovenskega tenisa Mimo Jaušovec.

Prvi bo šel v boj Bor Artnak Po dvoboju Tamare Zidanšek je bil včeraj v Tivoliju žreb parov pred današnjim dvobojem Davisovega pokala v tenisu v 2. svetovni skupini med Slovenijo in Luksemburgom. Prvi bo šel opoldne v Tivoliju na igrišče Bor Artnak (616. na svetovni lestvici), ki se bo pomeril z najboljšim Luksemburžanom Alexom Knaffom (486.). Sledil bo dvoboj med najboljšim Slovencem Blažem Rolo (457.) in Chrisom Rodeschom (609.). V soboto (začetek ob 11. uri) bodo trije dvoboji, in sicer bosta igri dvojic sledila še dva posamična dvoboja. Reprezentanci sta se doslej pomerili enkrat, ko so bili leta 2002 v Luksemburgu boljši domačini s 3:2, za njih pa je igral tudi zdajšnji selektor Gilles Müller. »Lepo je biti spet v reprezentanci, še lepše pa biti spet zdrav. Res je, da še vedno čutim bolečine v kolenu, zato moram prilagajati treninge. Pričakujem izenačen dvoboj, želim pa si, da bomo na koncu zmagovalci mi. Tekmeci so zelo motivirani, pravijo tudi, da njihove uvrstitve na svetovni lestvici niso realne, saj sta bila najboljša Luksemburžana med najboljšimi na ameriški univerzi. Ker sem tudi sam nekoč študiral v ZDA, vem, kaj pomeni biti najboljši na kolidžu,« opozarja 32-letni Blaž Rola.