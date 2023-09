Varna hrana: poslovne skrivnosti so bile pomembnejše od zdravja ljudi

Srbija je uvozila poceni strup klorpirifos, s katerim so kmetje zatirali škodljivce. V njihovem sadju in zelenjavi so posledično ostanki tega pesticida, zato se je izvoz ustavil. Skoraj. Na trgovskih policah v Sloveniji je mogoče najti tudi srbske slive, kumare, paprike ...