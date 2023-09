S tem se je tudi končala tradicija slovenskih zmag na evropskih prvenstvih proti Poljski, Slovenci so namreč zmagovalce letošnje lige narodov premagali na vsakem prvenstvu od leta 2015, ko so tudi prvič osvojili srebrno kolajno.

Slovenci, ki so pred tem na prvenstvu tako kot Poljaki dobili vseh sedem tekem, tudi tokrat niso razočarali. Povsem enakovredno so se borili proti svetovni velesili, vprašanje bi bilo, kako bi se tekma končala, če se ne bi pri rezultatu 1:1 in 12:12 v tretjem nizu poškodoval organizator slovenske igre Gregor Ropret, njegova poškodba je zagotovo eden od krivcev za izgubljeni tretji niz.

Uroš Planinšič ga je nadomestil po svojih najboljših močeh, še zdaleč ni igral slabo, a ekipa je vendarle nekoliko bolj vajena podaj izkušenega Ropreta. Pa še psihološko je bila Poljska zaradi tega v prednosti, kar je kljub borbenosti varovancev Gheorgheja Cretuja tudi v četrtem nizu zadostovalo za zmago.

Slovenci se bodo za tretje mesto v soboto merili s poražencem tekme med Italijo in Francijo.