Parizer in mortadela

V Srbiji je zadnje dni pravi hit tamkajšnji predsednik Aleksandar Vučić, ki je z državnim dekretom dal poceniti košarico izbranih izdelkov, ki jih posamezniki običajno kupujejo v trgovinah in jim cene teh precej bremenijo denarnico. Vučićevi politični nasprotniki so mu takoj očitali, da je za pocenitev izbral izdelke, ki jih sam ne pozna niti ne uporablja. Na to je ta takoj odgovoril z legendarnim posnetkom, kjer enega od teh izdelkov – znamenito pariško salamo oziroma »parizer«, kot se ji v žargonu reče – ne samo kupi, ampak ga sredi predsedniškega kabineta skupaj z dvema ministroma slastno zmaže, potem ko je slednja poslal v trgovino, da sta za malico (in seveda zato, da je posnetek bolje videti) kupila še kruh, majonezo in jogurt, ki tudi sodijo v košarico izdelkov z državno določeno nižjo ceno.