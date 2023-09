Kaj se je izlilo v Badaševico in jo obarvalo rdeče?

V sredo popoldne je Koprčane razburilo vprašanje, kaj se (spet) izteka v reko Badaševica, ki se ob koncu svoje poti ob najnovejši koprski plaži izliva v morje. Ker je bila tekočina rdeče barve in je iztekala v bližini kleti Vinakoper, so mnogi s prstom pokazali prav nanjo. V največji slovenski vinski kleti pa se temu čudijo in odgovarjajo, da so v sistem odvodnjavanja v zadnjih letih vložili več deset tisoč evrov in da ni dokazov, da gre za njihov refošk.