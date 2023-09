Krško. Občina je na področju kolesarskih poti v sodelovanju z občino Kostanjevica na Krki po poldrugem letu gradnje končala 6,7 milijona evrov vredno naložbo v kolesarsko povezavo med občinama, za ureditev kolesarske povezave Brestanica–Veliki Dol–Koprivnica–Kozje, ki jo bodo gradili s sodelovanjem direkcije za infrastrukturo, pa še urejajo lastniška razmerja, je povedal župan Janez Kerin.

V občini je za izposojo na voljo skupaj 55 koles na enajstih izposojevalnih postajah. Načrtujejo še postavitev dodatnih v Leskovcu pri Krškem in pri brestaniški železniški postaji. V Krškem bodo še ta mesec končali celovito prenovo Ceste krških žrtev v smeri Drnovega, s katero bodo med drugim okrepili prometno varnost pešcev in kolesarjev, Cesto na Ribnik v Brestanici pa bodo prihodnje leto prenovili in razširili z večnamensko potjo.

Na železniški postaji v Krškem se prihodnje leto obeta temeljita prenova železniške infrastrukture. Pristojno ministrstvo izvajalca še izbira, dela pa naj bi se začela marca. Nadgradnja železniške postaje Krško bo obsegala prenovo tirov in tirnih naprav, ureditev peronov, gradnjo podhoda z dvigalom, zunanjo prenovo postajnega poslopja in postajnega območja, prenovo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter vozne mreže. Predvideni so še gradnja parkirišča, namestitev protihrupne zaščite in prestavitev nadhoda prek tirov.

Predstavnica krške občinske uprave Janja Špiler je ocenila, da je Krško sicer prometno dobro urejeno. Ima tudi dokaj novo mestno obvoznico z novim mostom čez Savo, v prihodnjih letih pa bi radi državno oziroma glavno cesto mimo starega mestnega jedra preuredili v enosmerno. S tem bi prišli do dodatnih parkirišč ter prostora za pot za pešce in kolesarje, je še povedala.