V komunalnem in gradbenem podjetju Kostak, vodilnemu gradbenemu podjetju v posavski regiji, vse večjo pozornost posvečajo večsmernemu komuniciranju med zaposlenimi in upravo. Konec leta 2019 se se odločili za prakso, ki je bila umeščena tudi med Zlate prakse Dnevnikovega natečaja za najboljšega zaposlovalca, imenovano Kostakove skrinjice.

Vsakdo lahko izrazi mnenje

Skrinjice spodbujajo aktivno sodelovanje zaposlenih in dvosmerno komunikacijo, torej ne le obveščanje. Dostopne so vsakemu zaposlenemu. V Kostaku opažajo, da je anonimnost, ki je zagotovljena, velika prednost. Marsikomu je težko javno predstaviti svoje poglede. Bodisi da gre za strah pred posledicami podane vsebine sporočila ali se ne počuti dovolj verodostojnega za javno podajanje sporočila ali pa preprosto ne najde ustrezne komunikacijske poti. Skrinjice so tako način, da se premosti tovrstne zadrege ter se neposredno približa razumevanju slehernega zaposlenega. Glede na dober odziv v Kostaku menijo, da je praksa postala učinkovita trajnostna rešitev za anonimno podajanje mnenj, idej, predlogov, vprašanj, pohval, kritičnih razmišljanj, pripomb ipd. »Želimo si, da so poti komuniciranja med zaposlenimi v družbi odprte in da ima vsakdo možnost, da izrazi svoje mnenje, vpliva na organizacijski proces in delovno okolje ter tako prispeva k še boljši socialni klimi.«

Od oddaje mnenja do akcije

»Skrbimo za hitro in dosledno obravnavo anonimnih sporočil ter pripravo odgovorov in njihovo javno objavo v obvestilih pri plači, ključno pa je odzivanje na podane potrebe zaposlenih, kar prispeva k zadovoljstvu in boljšemu počutju na delovnem mestu,« pojasnijo. Za pregled skrinjic je odgovorna tričlanska komisija, člani so imenovani s strani uprave, sindikata družbe Kostak in splošno-kadrovskega sektorja. Komisija za pregled skrinjic vsak mesec opravi redni pregled skrinjic, vsebino preuči in pripravi zapisnik. Komisija nato na podlagi tematike obvesti odgovorno osebo v družbi ter jo pozove k pisnemu odgovoru. Celotno vsebino nato komsija posreduje predsedniku uprave. Ta je seznanjen z zapisnikom o pregledu skrinjic in vsebini anonimnih sporočil, po prejetju odgovora pa poda končno stališče na podlagi podane rešitve. »To v zaključni fazi javno objavimo na mestu skrinjice ter tudi v mesečnih obvestilih pri plači. Tako zagotovimo, da so z obravnavano tematiko in dodatnimi aktivnosti, ki morebiti sledijo glede na podano vsebino, seznanjeni vsi zaposleni.«

Skrinjice v letu 2023

»V zadnjem letu smo prejeli nekaj predlogov, vprašanj in mnenj zaposlenih o tematikah, ki izhajajo iz delovnih procesov in pogojev dela, organizacije ter trajnostne politike.« Vse predloge so obravnavali skladno s protokolom izvajanja ter podali odgovore. »Okrepili in organizirali smo več druženj med zaposlenimi, ozaveščali o varčni rabi energije, izplačali plačo za poslovno uspešnost.« V enem od delovnih okolij so izvedli organizacijske in operativne prilagoditve z namenom izboljšanja delovnih pogojev ter optimizacije procesov dela, da bi bolje odražali potrebe zaposlenih. »Vzpostavili smo bolj harmonične odnose in postavili jasne odgovornosti, kar je prispevalo k večji preglednosti in usklajenosti v naši organizaciji. Okrepili smo transparentnost glede vročitev sindikalnih daril in organizirali dodatna usposabljanja za zaposlene v kontekstu večje digitalizacije poslovnih procesov v družbi Kostak.«