Nepreslišano: Aljaž Pengov Bitenc, kolumnist

Ko sta premier Robert Golob in vodja največje opozicijske stranke Janez Janša zaradi poplav razglasila nacionalno enotnost, se je marsikomu v državi orosilo oko. Češ, kako lepo, da zna politika vsaj v najhujših trenutkih stopiti skupaj in pozabiti na trenutne razprtije. In vendar so se skrbi, da bo poplavna politična enotnost trajala kaj dlje od parlamentarnih počitnic, izkazale za neutemeljene. Koalicija in opozicija sta bili enotni zgolj toliko časa, kolikor so se njuni pogledi na nujnost sanacije po poplavah bolj ali manj skladali. Toliko lažje, če je šlo za ukrepe, ki so bili ljudskim ušesom prijetni. Na primer, za dodatno obdavčitev bank kot enega od virov denarja za poplavno sanacijo.