Ministrstvu za gospodarstvo o učinkovitosti Pošte

Ministrstvo za gospodarstvo se v javni objavi reklamira, da bo zagotavljalo podporo nadaljnji krepitvi mednarodne in domače konkurenčnosti. V to domače podjetje sodi tudi Pošta Slovenije. Zakaj ste dovolili, da si je Pošta v statut zapisala tudi takšen delovni čas, ki ni v interesu nas državljanov? Tu mislim na skrajšani delovni čas od ponedeljka do petka in ne več sobote, kot je veljalo prej.