Poglejmo: RKC nasprotuje z ustavo zagotovljeni pravici do načrtovanja družine. RKC nasprotuje lajšanju trpljenja na smrt bolnim ljudem, pri katerih je medicina nemočna. RKC sistematično skriva duhovnike, posiljevalce otrok. Ali je našteto splošno koristna dejavnost?

RKC je nedavno pridobila velikansko odškodnino, ker ni mogla sekati dreves na po mnenju mnogih sporno pridobljenih gozdovih na Pokljuki in drugod. Ali je vsaj del tega denarja namenila ljudem, ki so jim nedavne poplave vzele vse? Ne, zbira prostovoljne prispevke za svojo Karitas.

Pri tem je treba poudariti, da je treba spoštovati izbiro ljudi, da verujejo v nauke RKC. Narobe pa se mi zdi, da RKC indoktrinira že predšolske otroke. Za ali proti verovanju naj bi se odločili, ko dosežejo potrebno stopnjo zrelosti.

Ali sta RKC in država resnično ločeni? Ne, to se bo zgodilo šele, ko bodo verniki plačevali verski davek, »članarino«, če tako hočete. In sami financirali vse aktivnosti RKC. In bodo verniki sami presojali, ali je njihova organizacija splošno družbeno koristna ali pač ni.

Stanislav Šuškovič, Šenčur