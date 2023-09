Kdo bo Nemčijo rešil pred samouničenjem?

Nemško gospodarstvo je v recesiji, vsi indeksi poslovnih sentimentov so globoko v rdečem, obseg proizvodnje energetsko intenzivnih dejavnosti je za 10 do 20 odstotkov nižji kot leta 2019, celo nižji kot v času covida, število stečajev je na rekordni ravni, dve petini podjetij razmišlja o relokaciji v tujino ali pa so to že storila. Zakaj je Nemčija postala največji bolnik Evrope?