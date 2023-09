Instagramska lupina ali srce četrti

V sredo popoldne je bil v Centru Rog prvi uradni dogodek. V enem izmed prostorov – v bodoči knjižnici – je ljubljanski župan Zoran Janković sedel na nizkem belem fotelju ter odgovarjal na vprašanja meščanov, bodisi tistih, ki so prišli v Rog, bodisi onih, ki so vprašanja pošiljali po spletu. Kar smejalo se mu je, da je meščane gostil v nedotaknjenosti novozgrajene stavbe, ki je le dva dni prej dobila uporabno dovoljenje. Stavba sicer še ni popolnoma končana. Delavci že nekaj dni mrzlično urejajo še zadnje podrobnosti v objektu, ki velja za letošnjo mestno paradno investicijo. V Parku izbrisanih že poganja mlada trava, zidovje je porisano z murali, steklo nove stavbe se blešči v jesenskem soncu, v notranjosti pa še polagajo posebne tlakovce in sestavljajo pohištvo. Skratka: obnovljeni Rog je brez dvoma zelo lepa hiša. Kar za ceno 27 milijonov evrov, kot je ta hip vredna celostna obnova, vsekakor mora biti.