Poletje in vročina sta se za letos dokončno poslovila, a ne glede na to vremenskih deviacij še ni konec. Na spletnem mestu N1 so namreč poročali, da vremenskih ekstremov ne beležimo le na kopnem in v ozračju, saj so raziskovalci piranske morske biološke postaje izjemno nenavadno situacijo, kot so še posebej poudarili, zaznali celo na morskem dnu. Kot je laični javnosti razložil oceanolog in znanstveni sodelavec morske biološke postaje Martin Vodopivec, so raziskovalci v slovenskem morju izmerili rekordne temperature, že dober mesec dni pa v Tržaškem zalivu beležimo vročinski val. »Večkrat smo že zabeležili vročinske valove na površini morja, a letos je bila ta temperatura v mejah normale, torej blizu povprečja. Malce je odstopala, a ne gre za nič dramatičnega. Na dnu pa smo zabeležili rekordne temperature. Nahajamo se štiri stopinje Celzija nad povprečjem. Najvišji letošnji izmerjeni rekord na morskem dnu je bil 24,6 stopinje Celzija, kar je celo stopinjo več, kot je bilo kadar koli izmerjeno,« je o vročinskem valu tam spodaj povedal Vodopivec.

Za hip je vroče postalo še vsem oboževalcem in oboževalkam ljubezenske epopeje predsednika vlade in njegove srčne izbranke Tine Gaber, ki naj bi se po sicer še nepreverjenih informacijah pred kratkim razšla. Na portalu požareport.si so namreč prejšnji petek poročali, da se te govorice širijo po medijsko-politični sceni, razlog za sumničavost o stabilnosti oziroma obstoju njune zveze pa naj bi se skrival v tem, da se Gabrova ob Golobu sploh ne pojavlja več. Ne v javnosti ne na družabnih omrežjih. A obdobje medijske in pojavne tišine ni trajalo dolgo po bombastični objavi. Že v torek so po domovini, svetu in spletu zakrožile fotografije zaljubljenega para z uradnega obiska v Luksemburgu, kjer je po poročanju portala topnews.si predsednika vlade in družico z vojaškimi častmi sprejel premier Xavier Bettel. Pa še en dokaz so predočili vsem zaskrbljenim državljanom in državljankam, ki jih skrbi usoda državotvorne romance. »Dolgonoga črnolaska, ljubiteljica živali, na svojem profilu na družbenem omrežju instagram delila posnetek z ljubljanskega gradu, na katerem sta s partnerjem, ki je hkrati slovenski premier. Ona je oblečena v vijolično obleko, on pa v obleko, brez kravate. Videti je tudi, da se Golob pri hoji še vedno opira na bergle, kar pomeni, da se poškodba na levi nogi še ni zacelila,« so zapisali v Slovenskih novicah in še pripisali, da je posnetek nastal v začetku septembra, ko je predsednik vlade Republike Slovenije na ljubljanskem gradu sprejel delegacijo desetih ameriških kongresnikov, ki jo je vodil republikanski senator.

Alenka Bratušek osvaja vrhove

Torej smo lahko pomirjeni in samo upamo, da bo ljubezenska pustolovščina Golob-Gabrova trajala večno, tako kot trajajo večno vse prave ljubezni. Oziroma, kot je minule dni zapisal in zapisano odposlal v vesoljni svet in splet podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec: »Življenje me je naučilo, da tako v politiki kot v ljubezni lahko komuniciraš z besedami, a bolje je, če znaš s signali. Obe rabita jasno definirano zunanjost, da lahko zgradiš notranjost. A samo v ljubezni velja, kar je rekel Ocean Vuong: Pravijo, da nič ne traja večno. V resnici pa jih je samo strah, da bo trajalo dlje, kot bi lahko ljubili.« Retorični biser, ki si ga je Mesec privoščil ob svoji novi funkciji, ki pa, kot so izpostavili v Slovenskih novicah, koder so ujeli njegov spletni odtis, tokrat ni politična, ampak je s pesniškimi verzi le opozoril, da je postal matičar, in se obenem pohvalil, da je prejšnji mesec že poročil prvi par.

Povečano mero aktivnosti izven opravljanja rednih službenih nalog in dolžnosti so radovedne oči raziskovalne ekipe portala govori.se opazili tudi pri nekdanji predsednici vlade in aktualni ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek, ki po njihovem prepričanju ve, da je za zdravo telo in duha potrebno veliko gibanja. »Ravno zato se rada poda v hribe, od koder z nami deli kakšen lep utrinek. Pred kratkim je osvojila Češko kočo, nato je premagala Ljubelj, ta vikend ji je uspelo skočiti na Zelenico. Zares pohvale vredno. Kot lahko vidimo, se vsak vikend poda na vsaj en hrib (ali goro). Na poti do vrha se dobro razmiga in zagotovo prevetri tudi svoje misli,« so polaskali ministričini psihofizični kondiciji in njenim prevetrenim mislim. Eno samo ljubezen do življenja in narave je ekipa spletnega mesta bumnovice.si opazila tudi pri nekoč zelo uspešni televizijski voditeljici Miši Molk, kot so jo naslovili, in dodali, da že nekaj časa uživa v upokojitvi, tokrat pa je svoj spletni krožek prijateljev nagradila z zvočno-vizualnim nastopom, ki ga je posnela sredi gozda. »Joj, kako je lepo,« je sodeč po zapisanem na ves glas zakričala sredi gozda, po glasovni sprostitvi pa je našla še dovolj časa, da je zapisala nekaj modrih misli. »Ko ti telo da vedeti, da mu je dolgčas, dvigneš rit, in ko narava dregne vate, se sprostijo zaležane misli … in od veselja zakričiš.«

Neurejena frizura – škandal

Medtem ko je ženska ekipa naših zvezdniških duš tacala po gozdovih in gorah in se ubadala z naravnimi postopki uravnovešanja telesa in duha, je moški del eminentne druščine razglabljal o povsem drugačnih pogledih na sprostitvene dejavnosti. »Če bi za koga lahko dejali, da je hedonist, je to Damjan Murko,« so v reviji Lady začeli pripoved o uživaškem življenju velikana slovenske zabavne glasbe in svojo tezo podkrepili še z dokazi v obliki njegovih izrečenih besed. »Velik poudarek tudi na dopustu dajem restavracijam, hrani, izbranim hotelom, saj le redko bivam v hotelu s štirimi zvezdicami. Počitnice so zato, da si zares privoščimo,« je Murko dahnil v revijalni eter. Vendar pa izpraševalk to očitno ni povsem zadovoljilo. »Ob tem se nam seveda postavi vprašanje, ali vsaj na dopustu lahko Damjana vidimo v razvlečeni majici ali trenirki, in koliko garderobe vzame s seboj,« se je glasilo podvprašanje, na katerega je Murko odgovoril, da je seveda rad sproščen tudi v trenirki, še raje pa v pižami. »Se pa trudim, da sem v javnosti urejen, tudi kadar treniram ali grem na sprehod. To je zame del posla in odgovornosti do občinstva,« je še pripomnil.

Tudi Damjanov glasbeni kolega Luka Basi Prikeržnik, za glasbene sladokusce zgolj Luka Basi, se je minule dni razgovoril na temo oblačilne kulture tako v službi kot doma in tudi on priznal, da je že od nekdaj rad urejen, za povrh pa še gleda na linijo, kot se je slikovito izrazil, ker je bil športnik. A ne glede na vse, nastopajočim moškega spola, kot trdi Basi, le ni treba biti tako pazljiv pri izbiri oblačil in frizur, kot morajo biti njihove ženske kolegice. »Pevke se morajo pred nastopom naličiti in urediti pričesko, paziti, kaj oblečejo, veliko bolj so na udaru zaradi videza, kar zahteva dodaten napor. Pri glasbenikih je drugače: imamo izvajalce z neurejeno brado, preveč kilogrami in razcapanimi oblačili, a to ni problem. Pri ženski pa vemo, kako je: če bo imela neurejeno frizuro, je to škandal,« je o neuravnoteženi estetski enakosti, ki jo na odrih zahteva občinstvo, dejal Basi.