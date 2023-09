Kot navajajo na Arsu, so močna naliva zabeležili tudi na vremenskih postajah Celje-Medlog in Krško-papirnica. Na območju prve je med 14. uro in 14.30 padlo okoli 26 milimetrov padavin, na drugi so uro kasneje, med 15. uro in 15.30, zabeležili, da je padlo okoli 21 milimetrov dežja.

Danes in v naslednjih dneh bo sicer vodnatost rek ustaljena. Mura, Drava, Sava in posamezne manjše reke v osrednji Sloveniji bodo še ohranjale srednje pretoke, drugje pa bodo pretoki rek mali. Danes in v noči na petek lahko ob plohah in nevihtah hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki. Verjetnost za ta pojav je večja v osrednjem in južnem delu države.

Po napovedih meteorologov bodo sicer padavine ponoči večinoma ponehale.