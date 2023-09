Poslanca Svobode Dejan Zavec in Martin Marzidovšek zapuščata poslanske vrste

Poslanca Svobode Dejan Zavec in Martin Marzidovšek sta odstopila s poslanske funkcije. Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, sta pojasnila. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je poudaril, da poslanska skupina ostaja polnoštevilčna in da so vsi skupaj zavezani istim programskim ciljem in volivcem.