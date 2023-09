Preiskovalci poskušajo identificirati šest ljudi, za katere sumijo, da so sodelovali pri izkopu tunela. Našli so tudi kombi, ki naj bi ga uporabljali.

Osumljenci so najbrž tujci

Podgoriške Vijesti danes pišejo, da so ob pištolah iz skladišča izginili tudi nekateri drugi dokazi. Preiskovalci naj bi sumili, da so tatovi namerno premetali spise, da bi prikrili, kaj so iskali.Kot je za časnik povedal neimenovani vir, ki sodeluje v preiskavi, so nadzorne kamere posnele nekaj osumljenih, a so bili štirje od njih ves čas zamaskirani. Po njegovih navedbah so osumljenci najverjetneje tujci in so v Podgorico prišli iz sosednjih držav.

Predsednik višjega sodišča Boris Savić je v torek sicer dejal, da v dosedanji preiskavi skladišča, kjer med drugim hranijo dokazno gradivo, niso ugotovili, da bi kaj manjkalo. Menil je tudi, da so storilci načrtovali pobeg katerega od obdolžencev.

Kradli dokazno gradivo zoper pripadnike kavaškega klana

Podzemni predor je po pisanju Vijesti dolg 30 metrov, z odprtino, veliko 70 krat 60 centimetrov, in naj bi bil preozek za pobeg. Po mnenju vira so ga storilci uporabili za krajo dokaznega gradiva v sodnih primerih proti vodjem in pripadnikom organiziranih kriminalnih skupin, predvsem zloglasnega kavaškega klana.

O tunelu je v sredo razpravljal tudi Urad za operativno koordinacijo varnostno-obveščevalnega sektorja (BOK), ki je ocenil, da gre za najpomembnejši in najnevarnejši udar na državne institucije in pravosodni sistem.

Izpostavili so, da so celotno operacijo izvedli na visoki ravni organiziranosti in zelo profesionalno ter da je v njej sodelovalo veliko ljudi različnih profilov. Ocenili so, da je potrebno okrepiti varnost sodišča.

Črnogorski premier Dritan Abazović pa je po ogledu skladišča in stanovanja, do katerega vodi tunel, izjavil, da mafija ne bo premagala države, ne glede na to, kako finančno močna je, in ne glede na to, koliko podpore ima znotraj sistema.

Politične stranke in nevladne organizacije so menile, da je rop dodatno spodkopal zaupanje v pravosodje, poroča portal Balkaninsight. Portal dodaja, da so na sodišču od februarja začeli sojenja več visokim državnim uradnikom, med drugim bivši predsednici vrhovnega sodišča Vesni Medenici in bivšemu visokemu policijskemu častniku Petru Lazoviću, pa tudi domnevnemu vodji kavaškega klana Slobodanu Kašćelanu ter več članom tega klana.

V skladišču hranijo dokumente preiskav in med preiskavami zaplenjene dokaze, med katere ob orožju po poročanju lokalnih medijev sodi tudi več ton zaseženih mamil. V skladu z zakoni sicer v Črni gori dokazni material hranijo do izreka dokončne sodbe, nato pa naj bi ga uničili.