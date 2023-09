»Če namreč gradimo poceni in slabo, bodo naslednje vode ponovno vse odnesle in tako v nedogled,« je predsednica opozorila v izjavi za javnost na nasipu.

Vode in poplave, pravi, so del našega novega vsakdana: »Zato vse, kar danes delamo, moramo delati kakovostno, dovolj hitro, a ne prehitro. Nismo namreč tako bogati, da bi gradili poceni; če gradimo poceni in slabo, bodo naslednje vode odnesle ponovno - in tako v nedogled.«

Če primerja stanje takoj po razdejanju, ko je prvič odšla na prizadeta območja, in danes, je sicer po njenih besedah razlika očitna. Želela pa je slišati, kaj pravijo ljudje: »In ljudje si želijo čim prejšnjih informacij, ali lahko gredo nazaj v svoje hiše; jih je treba porušiti, ali jih lahko začnejo obnavljati.«

Po besedah predsednice je takih primerov v Sloveniji okrog 500. Po njenem mnenju s temi informacijami ne moremo čakati, saj želijo ljudje vedeti, pri čem so. Meni še, da je treba pospešiti tudi postopke sanacije nasipov in nabrežin: »V gospodarstvu mi pravijo, da bodo sami veliko zmogli, delavci čistijo prostore. Recimo v Ljubnem so v vseh tovarnah v industrijski coni kot mravljice. Ampak, če se tam ne bo uredila struga vode, da vode, ki morebiti še pridejo, spet zalijejo tovarne, potem nismo naredili nič.«

Pirc Musarjeva je povedala še, da se bo takoj po vrnitvi iz New Yorka dobila s humanitarnimi organizacijami: »Precej denarja - od 10 do 15 milijonov evrov - se zbira v humanitarnih organizacijah in s terena slišim, da imajo pralnih praškov in hrane dovolj; nekateri celo pravijo, da bodo hrano morali metati stran. Tako da se bodo tudi humanitarne organizacije morale odločiti, kako fokusirati pomoč. Mogoče bo namreč komu bolj prav prišla denarna pomoč kot makaroni in paštete.«

Nasip v Dolnji Bistrici v Črenšovcih v Prekmurju je po besedah predsednice zdržal samo zato, ker so prostovoljci požrtvovalno celo noč nosili 32.000 vreč: »Sanacija in zvišanje nasipa sta potrebna. Nastal pa je problem, kako in v katero smer ga razširiti. Na eni strani so naravovarstveniki, na drugi kmetje in kmetijska zemljišča. Ne more se vsak postaviti na svoje okope, treba bo najti rešitev. Morda bo moral vsak malo popustiti. In tudi v tem primeru se ne bo smelo predolgo čakati - novembra so po Sloveniji vedno poplave. Seveda si iz srca želim, da takih ne bi bilo več.«

Pirc Musar je današnji obisk začela v Zgornji Savinjski dolini v občini Luče. Obiskala je zaselka Struge in Strmec, kjer je katastrofalna ujma uničila veliko domov. V Ljubnem se je srečala s krajani, predstavniki lokalnih skupnosti in lokalnimi gospodarstveniki, ki so ji predstavili, kako se spopadajo s posledicami uničujočih poplav in zemeljskih plazov.

Nato se je odpravila Prekmurje, kjer si je skupaj z županjo Občine Črenšovci Vero Markoja ogledala poškodovan protipoplavni nasip v Dolnji Bistrici. Temu sledi delovno kosilo z dvanajstimi župani s tega območja, ki bodo predsednico seznanili z načrti za obnovo.

Obisk prizadetih območij pa bo Pirc Musar sklenila v Črni na Koroškem, ki jo je obiskala že takoj po umiku narasle vode. Tudi tam si bo ogledala posledice poplav in se sestala z županjo Romano Lesjak, predstavniki občine, civilne zaščite, gasilcev in gospodarstveniki.