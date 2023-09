Evropska komisija je omejitve uvoza ukrajinskega žita v pet držav članic uvedla v začetku maja in jih nato junija podaljšala do 15. septembra.

V skladu s tem je uvoz pšenice, koruze, oljne ogrščice in sončničnih semen dovoljen v vse članice EU, razen Poljsko, Madžarsko, Slovaško, Bolgarijo in Romunijo. V teh pet članic je mogoče žito uvoziti, samo če je namenjeno tranzitu v druge članice unije ali tretje države.

S tem ukrepom so v omenjenih članicah želeli zaščititi kmete, ki so za padec cen na lokalnih trgih krivili uvoz iz Ukrajine.

V nasprotju z bolgarsko se je poljska vlada v torek odločila, da bo enostransko podaljšala omejitve uvoza ukrajinskega žita, tudi če se EU za podaljšanje po 15. septembru ne bi odločila. Tudi Madžarska je opozorila, da bo storila enako, če se bo Bruselj odločil, da omejitev ne bo podaljšal. Romunija pa je nakazala, da bo upoštevala odločitev Evropske komisije, poroča AFP.

Bolgarija se razlikuje od drugih članic, saj ima velike proizvajalce sončničnega olja, ki so se od uvedbe embarga pritoževali zaradi resnega pomanjkanja semen in visokih cen. Odločitev vlade so pozdravili, medtem ko so jo domači kmetje, ki v ukrajinskem uvozu vidijo konkurenco, obsodili.

Bolgarski premier Nikolaj Denkov je že v sredo dejal, da bi bilo treba spodbuditi konkurenco na trgu. Prepričan je, da bi opustitev prepovedi uvoza žita iz Ukrajine lahko znižala cene osnovnih živil v državi in zmanjšala inflacijo.