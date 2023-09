Svet delavcev RTVS je v sredo obravnaval razmere v informativnem programu TVS. Člani aktiva novinarjev so poudarili, da je stanje nevzdržno, kot največje težave pa izpostavili kadrovsko podhranjenost, slabo organizacijo in nekompetentno vodenje. Zaposleni pa so pozvali upravo, da v čim krajšem času pripravi sanacijski program, je v sporočilu za javnost zapisal predsednik sveta delavcev Robert Pajek.

Člani sveta delavcev so upravo pozvali, naj razišče in odgovori, ali informativni program 1. programa TVS še deluje tako, da lahko opravlja svoje zakonske in statutarne dolžnosti, ter ali odgovorna urednica programa Jadranka Rebernik opravlja zakonske in statutarne naloge.

»Pomembno je tudi, da zaradi grožnje razpada sistema in napak, ki se pojavljajo na ekranu, uprava in vodstvo TVS v najkrajšem času poiščeta rešitve za akutne zadeve, zlasti glede kadrovske in produkcijske usklajenosti s programskimi zahtevami in organizacijo dela,« je opozoril Pajek.

Svet delavcev je upravo pozval še, da posreduje kadrovsko poročilo o stanju v obeh informativnih programih TVS, »iz katerega bo razvidno, kdo vse ima pogodbe o večopravilnosti, povečanemu obsega dela ter druge anekse«. Zaprosili so tudi za primerjavo stanja zaposlenih na dan 1. junij 2022 in 1. september 2023, saj je prejšnje vodstvo v obeh informativnih programih zaposlilo večje število novih sodelavcev in to na visoko ovrednotena delovna mesta.

Na seji je sicer sodelovala tudi nova uprava RTVS, ki je svetu delavcev poročala o kritičnih finančnih razmerah ter zagotovila, da bo o vseh ugotovitvah, tudi notranje revizije, sproti obveščala zaposlene na zborih delavcev in rednih sejah sveta delavcev, je še zapisal Pajek.