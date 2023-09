Doseganje 17 ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 otežujejo tudi podatki, da trenutna zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, ki so jih do sedaj uresničevale vlade držav, niso dovolj za doseganje ciljev iz leta 2015 sprejetega pariškega podnebnega sporazuma, ugotovitve poročila povzema nemška tiskovna agencija dpa.

V skladu s pariškim sporazum so se države odločile omejiti globalno segrevanje na dve oz. na 1,5 stopinje Celzija od predindustrijskega obdobja. Da bi to dosegle, pa bi morale izpuste toplogrednih plinov zmanjšati za 30 oz. 45 odstotkov v primerjavi z letom 2010. Do leta 2050 pa naj bi v ozračje spustili le še toliko omenjenih emisij, kot bi jih bilo mogoče izravnati.

Rezultati poročila, pri pripravi katerega je sodelovalo več organizacij ZN, pa so na drugi strani pokazali, da so se emisije ogljikovega dioksida lani v medletni primerjavi povečale za odstotek. Letos od januarja do junija pa je bilo povečanje najverjetneje že 0,3-odstotno. »Trenutno obljube na ravni držav glede zmanjševanja emisij ogljikovega dioksida bodo verjetno povzročile zvišanje svetovne povprečne temperature na 2,6 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijskimi ravnmi,« so navedli avtorji poročila.

Ob tem so pri WMO dodali, da bodo za hitrejši napredek potrebni »obsežni, hitri in sistemski ukrepi«, hkrati pa opozorili, da verjetno nekatere spremembe v globalnem podnebju ne bodo popravljive. »Trenutno je le 15 odstotkov od 17 ciljev trajnostnega razvoja na dobri poti, da se uresničijo,« navaja poročilo.

Cilje trajnostnega razvoja je generalna skupščina ZN sprejela leta 2015 in med drugim vključujejo odpravo lakote in revščine, zagotavljanje izobraževanja za vse ter trajnostno uporabo okolja in oceanov.