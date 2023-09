Kot je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Taipeiju, so v bližini otoka v zadnjih 24 urah opazili 68 kitajskih vojaških letal in deset plovil. Letala naj bi vstopila v območje tajvanske zračne obrambe in so večinoma letela proti jugu Tajvana in kanalu Bashi med tajvanskim otokom in Filipini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Taipei je že v sredo sporočil, da so v bližini otoka zaznali 35 kitajskih vojaških letal. Tudi japonsko obrambno ministrstvo je v sredo sporočilo, da je njihova mornarica opazila šest ladij, vključno s fregatami, rušilci in letalonosilko Shandong, ki plujejo v vodah približno 650 kilometrov južno od otoka Miyakojima, vzhodno od Tajvana.

Potrdilo je tudi, da so zaznali letala in helikopterje, ki so vzletali in pristajali z letalonosilke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Pekingu vojaških vaj za zdaj niso komentirali, je pa vzhodno poveljstvo kitajskih sil, ki običajno vodi vojaške vaje v okolici Tajvana, v sredo sporočilo, da je »ena od letalskih enot nedavno izvedla usposabljanje z dosegom več tisoč kilometrov«.

Gre za nov primer že dlje časa trajajočega naraščanja napetosti med Kitajsko in Tajvanom, ki ga Peking vidi kot del svojega ozemlja, pa tudi drugimi državami v indijsko-tihomorski regiji in svetovnimi velesilami, kot so ZDA, ki želijo zamejiti vpliv Kitajske na tem območju in so nedavno tudi prvič odobrile neposredno vojaško pomoč Tajvanu.