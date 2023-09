Spodnji doma parlamenta je predlog o priznanju polžev kot koristnih domačih živali v torek podprl s 146 glasovi proti 31. Svoje mnenje mora sedaj podati še zgornji dom, ki predstavlja švicarske kantone, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

To je potrebno, da bo vzreja polžev postala kmetijska panoga in bo na kmetijskih območjih dovoljena gradnja infrastrukture za vzrejo polžev, je utemeljil predlagatelj, poslanec socialnih demokratov Bruno Storni. Prepričan je, da je vzreja polžev čista in ekološko trajnostna panoga kmetijstva, ki doživlja vzpon po vsem svetu.

V sosednji Italiji se je denimo vzreja polžev v petih letih potrojila, prodaja pa povečala za 350 milijonov evrov, poročajo švicarski mediji.