Pogovori v Bruslju so se ob 9. uri začeli s srečanjem Vučića z Borrellom in posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom. Pogovori so se zaključili malo po 10. uri.

Nato sta se Borrell in Lajčak sestala še s Kurtijem, nato pa naj bi po napovedih Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) sledili še skupni tristranski pogovori.

Današnje srečanje je namenjeno iskanju rešitev za normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom. Po srečanju naj bi Borrell podal izjavo za medije.

Kurti in Vučić sta se po sklenitvi dogovora o implementaciji sporazuma o normalizaciji odnosov med Kosovom in Srbijo sredi marca nazadnje srečala v začetku maja v Bruslju.

Tam sta se mudila tudi konec junija, ko sta se zgolj ločeno sestala z Borrellom in Lajčakom. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je tedaj sporočil, da so se z voditeljema strinjali, da je treba na severu Kosova ponoviti lokalne volitve.

Razmere na severu Kosova so se močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Najhujši incident se je zgodil v Zvečanu konec maja, ko je bilo v spopadih med Srbi in kosovskimi policisti ranjenih več deset pripadnikov Natove misije na Kosovu Kfor. Po junijskih pogovorih v Bruslju so se napetosti sicer nekoliko umirile.